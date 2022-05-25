Четырехлетнему мальчику ампутировали руки после удара током в ЗКО

В Западно-Казахстанской области мальчику ампутировали обе руки после удара током. Несчастный случай произошёл вчера, 24 мая, в посёлке Жанаказан Жангалинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Аким сельского округа Сакен Губашев рассказал, что группа мальчишек играла и подошла к подстанции, которая расположена в 800 метрах от посёлка. Она была огорожена, однако дети каким-то образом пробрались, один из них открыл шкаф и схватился за провода.

"При этом даже взрослый человек с трудом мог открыть этот шкаф, как это удалось четырёхлетнему ребёнку, неизвестно. Мальчик засунул туда руки и его ударило током. Мощность подстанции составляет 10 кВт, что смертельно опасно для человека. К счастью, автомат после замыкания сработал практически за секунду и ребёнок остался жив. Его отбросило в сторону, после чего он сам встал и пошёл домой. Родители немедленно вызвали фельдшера, его доставили в районную больницу, оттуда транспортировали в Уральск. Мне сообщили, что ему ампутировали обе руки, сейчас ребенок находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое", - рассказал Сакен Губашев.

Аким также добавил, что мальчик воспитывается в полной семье, он самый младший ребёнок. Кроме него в семье ещё две девочки и мальчик.

"Мы все очень переживаем за него и надеемся, что выживет", - заключил он.

В районной больнице сообщили, что при поступлении состояние мальчика оценивалось как крайне тяжёлое. У ребёнка было диагностировано поражение током, его осмотрели врачи санитарной авиации и приняли решение доставить в областную детскую больницу.