Четырехлетний мальчик утонул в котловане в Алматы

В Алматы в микрорайоне Карасу погиб четырехлетний мальчик, провалившись в котлован, выкопанный год назад строительной компанией под канализационную насосную станцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как сообщается, четырехлетний Рамазан играл на улице с мамой и семимесячной сестренкой. Но понадобилось переодеть грудничка. "Отошла на десять минут", - рассказали родные в телефонном разговоре. Вернувшись, женщина обнаружила, что сын упал в вырытый рядом с домом котлован.

Спасти малыша попытался проходивший мимо Савердин Мырзамов, но не успел. Ребенок был без сознания. Тело мальчика всплыло на поверхность котлована.

Котлован выкопали работники компании "Нурай Строй". По заказу городского управления энергоэффективности и инфраструктурного развития здесь планировалось строительство канализационной насосной станции. Но работы остановили, из предупреждающих знаков на опасном участке установили лишь сетку, рассказывают местные жители.

В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития сообщили, что котлован вскоре закроют, чтобы подобных трагедий больше не повторялось. К слову, сразу же после ЧП оградительную сетку заменили на более прочный забор.

"Мы сейчас решаем, строить здесь насосную станцию или нет. Если решим, что не стоит, то полностью котлован закопаем и сделаем все, чтобы таких ЧП больше здесь не было. Ограждение здесь было. Ребенок, возможно, пролез снизу. Это выяснит следствие", - прокомментировал главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Еркебулан Еликбаев.

По словам официального представителя департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств дела.

Если вина заказчика и подрядчика будет доказан, то им грозит тюремный срок. Пока же строители пообещали взять на себя все материальные расходы на похороны ребенка.

Погибшему Рамазану в июле исполнилось бы 5 лет.