Четырехлетний мальчик заблудился в лесу в Акмолинской области
Акмолинские полицейские нашли четырехлетнего мальчика, заблудившегося в лесу. Инцидент произошел близ села Жукей района имени Биржан Сала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.
Четырехлетнего Роман Копбаев пропал во время семейного отдыха на берегу озера. Родители сообщили полицейским о происшествии в 15:15.
"По словам матери Дины Копбаевой, семья приехала из Щучинск в Жукей на семейное мероприятие, которое решили отмечать на берегу. Во время застолья взрослые не заметили как Роман пропал из поля зрения, а обнаружив пропажу ребенка сразу же обратились за помощью к полицейским. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а поисковые мероприятия возглавил лично руководитель территориального подразделения полковник полиции Бауржан Даукенов. Испуганные и взволнованные родители опасались самой страшной версии исчезновения: мальчик мог попросту утонуть", - рассказали в пресс-службе ДП.
Разделившись на группы, стражи порядка и гости мероприятия шаг за шагом прочесывали лесной массив, расположенный недалеко от озера. Уже через час поиски увенчались успехом. Живого и невредимого Романа нашли на расстоянии порядка четырех километров от места исчезновения.
"Оказалось, что мальчик заигравшись убежал в лес, а затем заблудился когда искал выход. Счастливые родители выразили теплые слова благодарности в адрес полицейских, так скоро откликнувшихся на беду, а маленький Роман пообещал стражам порядка больше никогда не теряться", - поделились стражи порядка.
Полицейские просят жителей области внимательно следить за маленькими детьми вблизи водоемов или лесных массивов.