Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане

В результате столкновения двух автомобилей погиб 4-летний ребенок в Талдыкоргане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

Страшная авария произошла с участием автомашин BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser.

В ДТП погиб 4-летний ребенок. Также пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и один из пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в больницу.

Установлено, что BMW 530 управлял 42-летний местный житель, который на улице Ракишева допустил столкновение с ВАЗ-2114, а также ударил припаркованную машину Toyota Chaser.

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель немецкой иномарки находился в алкогольном опьянении. Мужчина доставлен в городскую полицию и помещен под стражу. Начато досудебное расследование.