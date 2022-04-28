Четырехлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Алматы

Четырехлетняя девочка, выпавшая из окна восьмого этажа жилого дома в Алматы, получила тяжелые травмы. Ее экстренно доставили в больницу и прооперировали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что малышку с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу.

"При поступлении состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, угрожающее жизни. Мультидисциплинарная бригада провела обследование. Выставлен диагноз: тяжелая сочетанная травма, разрыв обоих легких, ушиб сердца и головного мозга, множественные ушибы и ссадины конечностей. Постгеморрагический шок второй и третьей степени, травматический шок третьей степени, острая дыхательная недостаточность, острая сердечно сосудистая недостаточность. Ребенку в экстренном порядке произведена операция, ушивание разрыва легкого", - отметил заместитель главного врача Детского центра скорой медицинской помощи Динмухамед Рузуддинов.

Девочка 5 дней находилась в реанимации, позже с улучшением состояния переведена в палату. За её состоянием каждый день наблюдают специалисты.

Врач также сообщил, что пациентка должна пройти реабилитацию. Динмухамед Рузуддинов назвал этот случай чудом.