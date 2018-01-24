Чей долг превыше?

«Казахстанская правда» не раз рассказывала о сложной ситуации с общественным транспортом в областном центре Восточного Казахстана. Так, в начале января перевозчики спрогнозировали остановку всего подвижного состава («Фискальный оскал», № 4 от 8 января 2018 года).

Напомним: налоговики увидели в менеджменте усть-каменогорских автопарков попытку уйти от налогов. Предприятиям доначислили платежи за 5 лет на 4,5 млрд тенге.

Около года в Комитете госдоходов Минфина проверяли правильность такого решения. Сейчас стало известно: Астана дала «добро» на действия областного фискального органа. А это значит, в любой момент счета предприятий могут быть арестованы до полного погашения ими задолженности. У автопарков элементарно не останется возможности заправить автобусы. И каждый день теперь горожане с ужасом ждут транспорт­ного коллапса.

Исполнительная власть Усть-Каменогорска экстренно ищет выход из тупика. Как отметил заместитель акима города Ержан Конырбаев, в Комитет госдоходов отправлено новое обращение. На случай негативного сценария совместно с перевозчиками и прокуратурой разработаны возможные варианты действий. Тем не менее 100-процентной гарантии, что автобусы будут нормально ходить, никто не дает.

Чуть больше ясности с перспективой сохранения электрического транспорта. Несмотря на то что частным владельцем трамвайного парка накоплен огромный долг по налогам, по кредиту, за электри­чество, тепло и воду (больше 570 млн тенге), исполнительная власть сочла целесообразным забрать проблемное предприятие в муниципальную собственность. По информации заместителя руководителя облуправления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асета Султанова, подготовлен план поэтапного выкупа заложенного в банке имущества «трамвая».

– По последней информации, готовится процедура торгов, – пояс­нил заместитель руководителя. – В бюджете предусмотрены средства, за счет которых социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» должна выкупить все активы парка. Подвижной состав, таким образом, перейдет в государственную собственность.

Это планы на будущее. А сегодня, пока вагоны еще являются частными, энергетики в любой момент за долги могут «вырубить» электрический транспорт. В акимате успокаивают, что на такой случай разработаны компенсирующие автобусные маршруты, есть договоренность с автопарками.

Но что будет, если энергетики и налоговики включат санкции одновременно, – автопаркам заблокируют счета, а вагоны оставят без электропитания?