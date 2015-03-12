Политика Чили активизирует сотрудничество с Казахстаном Эльмира Киргеева

Сотрудничество между Казахстаном и Чили было обсуждено в ходе встречи в Сантьяго посла и министра данных стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.



"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Были отмечены приоритеты внешней политики РК, в том числе поддержка кандидатуры РК в непостоянные члены СБ ООН на 2017–2018 годы. Эрольдо Муньос, подчеркнув приверженность Чили к активному сотрудничеству с Казахстаном, передал свои наилучшие пожелания своему коллеге – министру иностранных дел Казахстана Ерлану Идрисову", – указывается в сообщении.



Бакытжан Ордабаев кратко ознакомил Муньоса с современной социально-экономической и общественно-политической ситуацией в Казахстане, основными положениями Послания Президента РК народу Казахстана "Нұрлы жол – путь в будущее", а также о важных внутриполитических событиях в предстоящий период, в частности, о проведении в стране президентских выборов 26 апреля 2015 года.



В свою очередь Муньос поблагодарил посла за предоставленную информацию.



"Я вижу актуальность и своевременность данного документа, который предусматривает решение социально-экономических вопросов страны в непростое время. Чили рассматривает Казахстан как одно из конкурентоспособных и современных государств в мировом сообществе, занимающих в нем особое место", – отметил он.



Кроме того, казахстанский дипломат информировал чилийского министра о праздновании в текущем году в Казахстане таких важных знаковых мероприятий, как 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 20-летие Конституции РК, 550-летие Казахской государственности, V Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане и других.