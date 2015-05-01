После того как португальский футболист Криштиану Роналду
подтвердил информацию о расставании с российской моделью Ириной Шейк, внимание к игроку "Реала" со стороны прекрасной половины человечества возросло многократно, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Так, популярная чилийская модель Даниэлла Чавес опубликовала в адрес игрока откровенное письмо, сообщает Eurosport.ru
. "Иногда я фантазирую о нем, потому что у него идеальное тело. Порой я захожу на спортивные сайты, чтобы увидеть его. Это игрок "Реала". Да, вы угадали. Это Криштиану Роналду. Мастер моих мыслей и недостижимых фантазий", – написала модель.