Чиновник брал взятки за выдачу лицензий на медицинскую деятельность в Туркестанской области

Должностное лицо департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области подозревается в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой города Шымкент начато досудебное расследование в отношении должностного лица департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области по факту получения на системной основе через посредников взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителей частных медицинских центров за выдачу лицензии на медицинскую деятельность", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Подозреваемые лица задержаны в порядке ст.128 УПК.

Иная информация в интересах следствия разглашению не полежит, добавили в пресс-службе.