Чиновник попался на взятке в 33,5 тыс. долларов в Алматинской области

Руководитель госучреждения осужден в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz.

"Приговором Талдыкорганского городского суда руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Тамерлан Разбеков и руководство ТОО "АСПМК-519" признаны виновными в совершении коррупционного преступления", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По данным следствия, руководитель управления в 2021 году от технического директора и генерального директора ТОО получил взятку в общей сумме 33 500 долларов США за способствование в подписании акта выполненных работ на сумму 96 миллионов тенге.

Руководство ТОО осуждены на 3 года ограничения свободы.

Разбеков приговорен к штрафу в размере 100,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, добавил Антикор.