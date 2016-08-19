Чиновник признался в получении взятки в Костанае

В Костанае чиновник и его подчиненный признались в получении взятки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области Жансейтов Д. Установлено, что Жансейтов через подчиненного – руководителя отдела Григоренко получил взятку в сумме 2 млн тенге от физического лица за подписание актов выполненных работ при строительстве светофорных объектов на территории области и общее покровительство", – говорится в сообщении.
В настоящее время Жансейтов и Григоренко вину признали полностью.