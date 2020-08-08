Чиновника оштрафуют за проверку автобуса без маски

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Фото : sko_vkurse
В Петропавловске наказали заведующего сектором пассажирского транспорта отдела городского акимата Дастана Казиева, передает Inform.kz.

Чиновник проверял соблюдение масочного режима в общественном транспорте города без средств индивидуальной защиты. Фотографии нарушившего карантин сотрудника горакимата попали в социальные сети.

"За допущенные нарушения карантинного режима, служебной дисциплины и норм Этического кодекса государственных служащих РК на заведующего сектором пассажирского транспорта отдела жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Дастана Казиева наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора", - прокомментировали в пресс-службе акима города.

На брифинге заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов отметил, что в отношении сотрудника горакимата собран материал для его привлечения к административной ответственности в качестве должностного лица.

"В департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг в отношении указанного лица поступили материалы из управления полиции города Петропавловска, которые сейчас находятся на рассмотрении", - добавили в пресс-службе ДККБТУ по Северо-Казахстанской области.

В соответствии со статьей 425 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение санитарных правил предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 230 МРП (638 940 тенге).

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