Чиновника осудили за взятку и содействие в получении субсидий в ЗКО

За получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и халатность осужден государственный служащий в Западно-Казахстанской области. Об этом на онлайн-брифинге в Антикоррупционной службе сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее окончено производство уголовного дела в отношении главного специалиста ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Казталовского района" Гизатуллина А.Г. по факту совершения ряда коррупционных и должностных преступлении.
"Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями, халатности и получении взятки в общей сумме 390 тысяч тенге от глав крестьянских хозяйств за оказание содействия в беспрепятственном получении в 2018 году субсидий крестьянскими хозяйствами района, по возмещению затрат на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств. 30 марта текущего года приговором суда Казталовского района ЗКО Гизатуллин осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы", - проинформировал Бигайдаров.
По его словам, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.