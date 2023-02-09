Чиновники брали взятки за выдачу лицензий на аптечный бизнес в Алматинской области

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Сотрудники Антикоррупционной службы по Алматинской области при координации прокуратуры пресекли коррупционную деятельность должностных лиц в сфере фармацевтического контроля к субъектам малого бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Так, в систематическом получении взяток изобличены руководитель и исполняющий обязанности руководителя отдела Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК.

"Установлено, что по их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)", - говорится в сообщении Антикора.