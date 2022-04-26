Фото: primeminister.kz
Общество
Чиновники Минэкологии и оператор РОП планировали похитить 180 млрд тенге – комментарий Брекешева
Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал вопрос о том, какова судьба мусоросжигающих заводов, строительство которых планировалось в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, должностные лица Министерства экологии и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались похитить 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства 6 мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.

«Сейчас идут следственные мероприятия. Подробности этих следственных мероприятий мы не знаем, потому что следствие до сих пор идет», – прокомментировал громкое дело Сериккали Брекешев.

На сегодняшний день, добавил он, с подрядчиком, который выиграл тендер по строительству мусоросжигающих заводов, ведется работа.

«Официальная переписка, по крайней мере, имеется, этот подрядчик не намерен дальше заниматься реализацией этого проекта. Сейчас в целом судьба этого проекта будет пересматриваться. Пока ситуация такая. А что касается, хотели украсть или вывести эти средства, наверное, это будет уже известно по результатам следственных мероприятий», – резюмировал глава Минэкологии.

 

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