Чиновники опровергли информацию Антикора о незаконной выдаче жилья в ЗКО

Чиновники опровергли информацию Агентства РК по противодействию коррупции о незаконной выдаче жилья из госфонда в Уральске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

По словам работников акимата, во всём виноват жилищный кодекс, в котором две статьи противоречат друг другу. Мол, опирались на письмо Мининдустрии и инфраструктурного развития. Также сообщается, что служебное жильё вне очереди предоставляли приглашенным в регион врачам, полицейским и учителям. Проверить всех нуждающихся на наличие недвижимости просто не успели, заявили в горакимате.

"Нас четыре человека, мы 22 тысячи человек не проверим. К примеру, сегодня человек устроился, завтра квартиру получил, как мы его проверим за два дня? Такие факты бывают. Здесь годами надо, целый год мы должны проверять, нас два человека, у каждого базу открывать, это полчаса займёт", – сказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Канат Умралиев.

Накануне Антикор сообщил, что 247 квартир выдали тем, кто не числился в списках нуждающихся. Еще 169 стали новоселами вне очереди. А 189 сирот и многодетных просто выбросили из списка.



