Чиновники от министерств будут меньше ездить в командировки – Минфин
Батырбек Агимбетов
Оптимизация расходов государственных органов затронет прежде всего сокращение командировочных затрат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министра финансов РК Бахыта Султанова.
"Оптимизация расходов, связанная с обеспечением деятельности государственных органов и подведомственных организаций. Направление включает оптимизацию административных, капитальных, представительских и командировочных затрат, мероприятия в сфере информатизации и прочих текущих расходов в целом на 103 миллиарда тенге, в том числе на материально-техническое оснащение и капитальный ремонт в сумме 53 миллиардов тенге", – сообщил глава Минфина на презентации правительственных поправок в Закон "О республиканском бюджете на 2015–2017 годы".
По словам Султанова, оптимизация коснется нескольких министерств, которым расходы сократили на 391 млрд тенге.
"Наиболее крупные из них – это Министерство внутренних дел – 40 миллиардов тенге, Министерство финансов – 3,5, Министерство юстиции – 1,5, Министерство образования и науки – 2,3. В среднем оптимизация составит порядка 9% от общего объема расходов. Текущие расходы уменьшены на 391 миллиард тенге, бюджет развития на 295,5 миллиарда тенге", – уточнил он.
Напомним, ранее о сокращении числа загранкомандировок заявило министерство Ерлана Идрисова. В ведомстве было проведено совещание, на повестку которого были вынесены вопросы экономии бюджетных средств и оптимизации расходов. "Министр отметил значительное сокращение зарубежных командировок: как своих, так и всего руководства министерства. Аналогичный режим работы распространяется и на все дипломатические представительства Казахстана за рубежом", – указывалось в распространенном сообщении.