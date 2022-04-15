Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае

В Капчагае изобличили чиновников, взявших взятку за покровительство над казино, сообщает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой по Алматинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по Алматинской области (избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста") и начальник отдела по чрезвычайным ситуациям г.Капшагай, которые в группе лиц по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов США от представителя казино за общее покровительство", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Расследование продолжается.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.