Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области

Наказание за смекалку

Районные чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги. Понять причину такого явления и прекратить негативную практику намерены члены Совета по этике при департаменте Агентства по делам государственной службы Актюбинской области.

На апрельском и майском заседаниях были рассмотрены дисциплинарные дела, возбужденные в отношении руководителей районных отделов архитектуры, строи­тельства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

– Третий год периодически сталкиваемся с этой проблемой. Во втором полугодии снова будут подобные факты, и тогда некоторые госслужащие пойдут по второму кругу, что грозит для них увольнениями, запретом устраиваться на госслужбу. При этом на местах не хватает специалистов, – рассуж­дает руководитель департамента, председатель Совета по этике Адильбек Мукашев.

Реалии таковы, что сроки проведения тендеров на ремонт и строительство дорог нужно срочно пересмотреть с учетом климатических особенностей региона. Вслед за этим – организацию финансирования осенью и тем более в конце года. Необходимость своевременно освоить выделенные суммы на возведение переходящих объектов или со сроком исполнения в следующем году, что вынуждает районных чиновников принимать неверные решения в ущерб своей карьере.

Так, руководитель Мартукского райотдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жандос Каржауов по итогам открытого тендера заключил 24 декабря 2021 года договор с ТОО «Агрофирма «Коквест» о проведении среднего ремонта автодороги Байторысай – Шевченко протяженностью 13 км и общей стоимостью 521 млн 764 тыс. тенге. По контракту № 95 работы должны были стартовать в конце 2021-го и завершиться в декабре следующего года. Первый Акт выполненных работ заказчик подписал 30 декабря 2021 года и сразу перечислил на расчетный счет подрядной организации 27 млн 262 тыс. 797 тенге. Через три месяца прокуратура района установила необоснованность оплаты, так как запланированная работа была выполнена не в полном объеме.

Свои действия Каржауов, занимающий должность с 2017 года, оправдывает тем, что ежегодно летом, в разгар автодорожных работ, возникают трудности с закупом и транспортировкой материалов, необходимых для ремонтных работ. С учетом такой тенденции зимой пришлось пойти на опережение, и нужный стройматериал находится на складе. 27 декабря 2021 года с подрядчиком было заключено дополнительное соглашение об ответственном хранении товарно-материальных ценностей, хотя основной договор не предусматривает приобретение, поставку и хранение материалов для ремонта дорог.

– В декабре у нас оказались неосвоенные суммы, решили направить их на закуп щебенки трех видов и просеянного песка, но не на оплату невыполненной работы, что не указали в акте, – отметил руководитель райотдела.

По его словам, он хотел предугадать возможные проблемы, чтобы не сбиться с графика. К тому же в 2021 году столкнулся с дефицитом стройматериала, который ощутимо дорожает с каждым разом, и с вагонами для доставки.

– Если бы не поступили так, то подрядчик потребовал бы корректировку сметы. Как мы подсчитали, она увеличилась бы примерно на 150 миллионов тенге. Процедура выделения дополнительных денег всегда затягивает строительный процесс, – добавил Жандос Каржауов.

Госорганам следует учесть опыт общественных организаций, реализующих социальные заказы, считает президент областной ассоциации НПО Айгуль Дюсенова.

– Конечно, мы не имеем дело с солидными суммами, но все же. На протяжении реализации проекта идет мониторинг и оценка рисков. Мы постоянно на связи с заказчиком и в складывающихся обстоятельствах меняем сроки либо формат. Неужели внутренний или внешний мониторинг не может сразу оценить, как происходит освоение выделенных из бюджета сумм. На заседаниях совета мы регулярно сталкиваемся с подобной ситуацией, каждый раз выносим наказание, но ситуация не меняется. Чиновники плохо знают законы или есть какие-то другие причины, толкающие их на нарушения? – вопрошает Айгуль Дюсенова.

Практичность госслужащего в ходе обсуждения дисциплинарного дела поддержали член Совета по этике, а также областного общественного совета Марат Койлыбаев и директор Ассоциации рынков предприятий торговли и сферы услуг Дмитрий Довматенко.

– Как хозяйственник он поступил правильно. С другой стороны, компании, выигрывающие тендера, сидящие на подряде, и сами должны проявлять расторопность, быть запасливыми, а не рассчитывать только на бюджетные деньги, – заметил Довматенко.

В ходе голосования он был против решения объявить неполное служебное соответствие руководителю райотдела Жандосу Каржауову. В данном случае госслужащий проявил дальновидность и сделал экономию для бюджета, но за это он будет наказан. Неправильно оформленный договор бьет по карьере человека.

Еще одним подтверждением тенденции является следующее дисциплинарное дело. На этот раз в отношении руководителя Иргизского районного отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлыбека Кенжебаева, назначенного на должность год назад.

Предстоял средний ремонт участка протяженностью 15 км автомобильной дороги Иргиз – Кутыколь – Жарминский – Куйылыс общей стоимостью 513 млн 760 тыс. тенге. Данная сумма была выделена в августе 2021 года. Деньги поступили в район в сентябре. После тендера 24 октября был заключен договор с ТОО «Абай-Б». График предусматривал выполнение работ в течение двух месяцев в 2021 году и восьми – в 2022-м. В ноябре подрядчик завез стройматериалы, но резкое похолодание, подмерзшая земля и снегопад не позволили приступить к запланированным работам. Все же 49 млн 856 тыс. тенге были перечислены исполнителю госзаказа.

– Моя ошибка в том, что я не указал конкретно, на что перечислены деньги. В настоящее время все намеченные работы в разгаре, необходимые материалы в наличии. Каких-то субъективных моментов в отношении подрядчика нет. Дело в том, что ремонт автодороги был отдельным пунктом в предвыборной программе филиала партии «Nur Otan» и был под особым контро­лем, – объяснил свои действия руководитель отдела райакимата.

– Нужно прекратить выдавать деньги после октября на строительство таких переходящих объектов или со сроком исполнения в следую­щем году. Таких ситуаций в районе достаточно. К примеру, сейчас на очереди пять больших дорожных объектов, сдачи которых ждет население дальних сел. Начало или завершение строительных работ в декабре само по себе подразумевает нарушения, акт прокурорского реагирования стал бы основанием и для предпринимателя для прекращения такой деятельности, чтобы не было неосвоения бюджетных средств с учетом климатических условий региона. Не обязательно к 31 декаб­ря осваивать выделенные суммы, – резюмировал Адильбек Мукашев, руководитель департамента по делам госслужбы, председатель Совета по этике Актюбинской области.

Члены совета согласились с тем, что есть необходимость в скором времени руководству области, департамента, членам общественного совета и другим заинтересованным структурам собраться, чтобы найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Иначе не будет конца проблеме, когда деньги выделяются осенью и проекты необходимо реализовывать в зимнюю стужу. А смекалка госслужащего при неуклонном росте цен и стоимости услуг и материалов грозит ему строгим наказанием.