Чиновников ВКО наказали за "понты" в соцсетях

В результате мониторинга страниц госслужащих в социальных сетях было выявлено 309 материалов, дискредитирующих государственную службу, 51 чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает YK-news.kz
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Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции подвел итоги мониторинга социальных сетей, проведенного с марта по август. Оказалось, что чиновники областного центра в свободное время любят и умеют отдохнуть на широкую ногу. Об этом свидетельствуют фотографии, выложенные во Всемирную сеть.
"Отдельные руководители областных управлений и департаментов опубликовали в социальных сетях фото из увеселительных заведений со спиртными напитками, – заявил главный специалист управления контроля в сфере государственной службы департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ВКО Жанбулат Муглиев. – Госслужащий, в служебные обязанности которого входит осуществление контроля в области охраны животного мира, разместил фото с охоты, на котором он держит тушку дикой птицы и огнестрельное оружие".
Один из работников районного отдела образования отличился, разместив на своей страничке в соцсети фото внушительной суммы денег в иностранной валюте.
"Имеют место и другие примеры так называемых "понтов" среди госслужащих нашей области. Это размещение фото из заграничных поездок, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьеров, а также с предметами роскоши", – говорит Жанбулат Бейбитович.
По итогам мониторинга провинившихся привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение норм служебной этики при использовании социальных сетей.