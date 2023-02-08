Чиновнику и предпринимателям вынесли приговор за хищение 1,3 млрд тенге

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Вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат состоялся в отношении руководителя отдела ЖКХ Целиноградского района, руководителей ТОО «РемСтройСервис ПВ» и ТОО «MS-Energy», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Дело завершено Департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с прокуратурой региона.

Всем фигурантам уголовного дела назначено реальное лишение свободы.

Осужденные предприниматели и сотрудник ТОО также не смогут занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а руководитель ЖКХ пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе, сообщили в АФМ.