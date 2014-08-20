Численность боевиков "Исламского государства" в Сирии превысила 50 тыс. человек

Как пишет местная газета Daily Star, ряды исламистов пополнились за счет притока участников других радикальных фракций вооруженной оппозиции, которые разочаровались в своих лидерах и признали "халифом" главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, передает ИТАР-ТАСС.

В июле в ряды ИГ влились 6,3 тыс. человек. Из них 80% составляют сирийцы, остальные – иностранные наемники. Кроме того, суннитская экстремистская организация активно привлекает на свою сторону молодежь, оставшуюся безработной из-за продолжающегося четвертый год конфликта. В условиях безвластия вступление в ряды моджахедов означает для молодых людей получение стабильного жалования в отдаленных от Дамаска северных и восточных регионах.

Установив средневековые порядки на подконтрольной территории и напугав общественность публичными наказаниями и казнями, ИГ вместе с тем удалось снизить преступность в районах, где раньше хозяйничали оппозиционные фракции. Стремясь обеспечить себе поддержку населения, исламисты пытаются наладить снабжение и хозяйственную жизнь городов, восстанавливают разрушенную инфраструктуру, отмечает Daily Star.

ИГ контролирует месторождения сирийской нефти, включая такие крупные,  как Эт-Танак, Омар и Шаддада, и пытается отвоевать у курдов нефтеносный район Румейлан в соседней Эль-Хасике. После захвата Ракки в марте 2013 года в руках ИГ оказалась крупнейшая в Сирии Евфратская ГЭС.

К северу от Алеппо моджахеды ведут бои с враждебными им группировками сирийской оппозиции за контроль над пограничными переходами с Турцией. По ним на продажу контрабандистам поступает сирийская нефть в обмен на оружие. До войны в Сирии добывалось 380 тыс/ барр. в сутки. Сейчас производство нефти упало до 5% от довоенного уровня.

