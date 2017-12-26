Численность населения ограничат в Шанхае

Власти крупнейшего в Китае и в мире города Шанхая планируют контролировать численность его населения, а также площадь земли, выделяемой под застройку, сообщает news.bigmir.net
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Как отметили в Госсовете КНР, число жителей Шанхая к 2035 году не должно превышать 25 млн человек. Для этого городские власти разработали программу, а Госсовет ее одобрил.
"К 2035 году численность постоянного населения Шанхая будет контролироваться на отметке в 25 миллионов человек. Общая площадь земли, доступной для застройки, не будет превышать 3,2 тысячи квадратных километров", – говорится в заявлении.
Власти Китая считают, что эти меры необходимы, чтобы не допустить "болезней, свойственных большим городам", таких как повышенный уровень загрязнения окружающей среды, пробки на дорогах и нехватка услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения и образования.
На сегодняшний день в Шанхае проживают 24 млн человек.