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В Казахстане рождается всё меньше детей, а рынок подгузников по-прежнему почти целиком держится на импорте, причём всё большая его часть приходится на Китай.

По данным бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за январь–сентябрь 2026 года в стране родились 227 тыс. детей — на 9% меньше, чем годом ранее (249 тыс.). Общий коэффициент рождаемости снизился с 16,4 до 14,7 на 1 тыс. человек. Рассмотрим, как на этом фоне меняются поставки подгузников.

Численность родившихся сократилась во всех регионах страны. Сильнее всего показатель уменьшился в Кызылординской (на 13,9%), Восточно-Казахстанской (на 12,2%) и Жетысуской (минус 12%) областях. Наименьшее сокращение пришлось на Астану (на 0,5%), Акмолинскую область (на 4,8%) и Шымкент (на 6%). Больше всего детей по-прежнему рождается в Туркестанской области: 32 тыс. за девять месяцев. При этом и там показатель уменьшился на 11%. В Алматы родились 22 тыс. детей (минус 7,7%), в Астане — 20 тыс., в Шымкенте — 19 тыс.

Собственное производство подгузников в Казахстане невелико. БНС публикует его только в составе более широкой группы санитарно-гигиенических изделий из бумаги и целлюлозы, куда входят и другие гигиенические товары. За январь–сентябрь 2026-го выпуск таких изделий составил 803,7 тонны — на 5,8% меньше, чем годом ранее. Импорт обеспечил 93,8% потребления этой группы товаров, против 94% за аналогичный период 2025-го. Реализация таких изделий на внутреннем рынке за девять месяцев составила 10,9 тыс. тонн — на 0,6% меньше, чем годом ранее.

За январь–сентябрь текущего года в РК ввезли 20,9 тыс. тонн детских подгузников и пелёнок на 68,5 млн долл. США. В натуральном выражении импорт почти не изменился, уменьшившись лишь на 0,7%, в стоимостном — сократился на 2,8%. Средняя цена килограмма импортной продукции снизилась с 3,34 до 3,27 долл. США. Для сравнения: за весь 2025 год в страну ввезли 30 тыс. тонн детских подгузников и пелёнок на 99,8 млн долл. США. Экспорт остался символическим: 223 тонны. В основном подгузники и детские пелёнки из Казахстана отправляли в Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.

Главный поставщик детских подгузников и пелёнок в РК — Китай. За девять месяцев оттуда ввезли 15,6 тыс. тонн — на 11,5% больше, чем годом ранее. Доля КНР в импорте выросла с 66,5% до 74,7%. Поставки из России, напротив, сократились на 28%, до 4,5 тыс. тонн, а её удельный вес уменьшился с 29,7% до 21,5%. Третье место заняла Турция: 660 тонн, или 3,2% импорта.

Китайская продукция заметно дешевле российской: средняя цена килограмма импортных подгузников и пелёнок из КНР составила 2,98 долл. США, из России — 4,42 долл. США. Поставки из Турции обходились ещё дешевле: 2,34 долл. США за кг. При этом за год китайские подгузники подешевели (с 3,04 до 2,98 долл. США за кг), а российские, напротив, подорожали (с 4,07 до 4,42 долл. США).

Заметно быстрее растёт импорт прочих подгузников и пелёнок — в эту позицию попадают, в частности, подгузники для взрослых и впитывающие пелёнки. За январь–сентябрь в Казахстан ввезли 7 тыс. тонн такой продукции на 19,3 млн долл. США. В натуральном выражении импорт вырос на 27,3%, в стоимостном — на 17,9%.

Почти две трети — 64,8% — всего объёма также поставил Китай, ещё 21,2% — Турция. Импорт из КНР увеличился сразу на 63,7%, тогда как поставки из России сократились на 20,1%, а из Польши — на 44,6%. Средняя цена импорта такой продукции снизилась с 2,96 до 2,74 долл. США за кг.