Численность, продолжительность жизни, профессии – цифры о казахстанских женщинах

Ожидаемая продолжительность жизни женщин увеличивается в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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В канун Международного женского дня Бюро нацстатистики представило цифры о женщинах Казахстана.

По последним данным, на 1 февраля 2023 года в стране проживают 10 118 282 женщины, из них 6,3 млн – в городской местности, 3,7 млн – в сельской. В разрезе регионов больше всего представительниц женского пола проживают в городе Алматы (1 157 823), Туркестанской (1 040 069) и Алматинской (753 562) областях.

Средний возраст казахстанских дам составляет 33,7 года (предварительные данные – прим. ред.). Отметим, что показатель увеличился по сравнению с началом 2022 года на 2,6 года. Ожидаемая продолжительность жизни после спада в карантинные 2020-2021 годы снова начала тренд на увеличение и составила 78,3 года (предварительные данные – прим. ред.).

На рынке труда 4 302,6 тысячи женщин являются занятыми. Больше всего женщин трудятся в сфере образования – 851 тысяча, еще 828 тысяч занимаются оптовой или розничной торговлей, 451 тысяча занята в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства. 401 тысяча женщин работают в сферах здравоохранения и социального обслуживания населения и еще 328 тысяч трудятся в секторе промышленности. И лишь 74 тысячи женщин работают в сфере искусства, развлечения и отдыха.

849 тысяч женщин являются руководителями субъектов индивидуального предпринимательства, это 53,5% от общего числа зарегистрированных ИП.