Численность сайгаков и снежных барсов выросла в Казахстане - Президент

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Об этом стало известно в ходе выступления Касым-Жомарта Токаева на Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства рассказал об усилиях РК по сохранению и восстановлению популяции редких видов животных. Как он отметил, Казахстан уже достиг существенных результатов в сфере сохранения биоразнообразия. В частности, одним из главных достижений страны стало восстановление популяции сайгаков.

«Это древнее животное, пережившее Ледниковый период, и по сей день играет важнейшую роль в сохранении экологического баланса в наших степях. Сегодня в Казахстане сосредоточено около 98% мировой популяции этого вида. Если в 2003 году в нашей стране насчитывалась лишь 21 тысяча особей, то к весне текущего года их численность достигла 4,7 миллиона. Также имеются обнадеживающие признаки восстановления популяции снежного барса – величественного символа природного богатства наших гор. Около 70% ареала обитания этого вида в нашей стране приходится на охраняемые территории. Благодаря надежной и постоянной защите снежного барса и систематическому научному мониторингу его популяция увеличилась с критически низкого уровня в 1990-х годах до порядка 190 особей. Эти успехи стали возможными благодаря многолетним упорным и последовательным усилиям органов власти, ученых и международных партнеров», – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Российскую Федерацию и ее Президента, а также Программу развития ООН, Всемирный фонд дикой природы, других международных партнеров, в том числе неправительственные организации, за содействие в восстановлении популяции туранского тигра. Он подчеркнул, что в июне этого года в дикую природу впервые за последние 70 лет был выпущен тигр, что стало событием большого значения для Казахстана.

Кроме того, Глава государства сообщил о том, что совместно с чешскими, немецкими и венгерскими партнерами ведётся работа по возрождению популяции лошади Пржевальского.

Президент также остановился на необходимости защиты уникального биоразнообразия Каспийского моря.

«На состоявшемся недавно первом Каспийском экологическом саммите в Туркменистане я призвал к незамедлительным и скоординированным действиям, направленным на предотвращение непоправимого ущерба этой уязвимой экосистеме. Особую обеспокоенность вызывает будущее каспийского тюленя. За последнее столетие его популяция сократилась с одного миллиона до 270 тысяч. В Казахстане каспийский тюлень официально включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Призываем все пять прикаспийских государств и международное сообщество активизировать усилия по защите этого вида. Трагедия Аральского моря служит наглядным напоминанием о разрушительных последствиях безответственного использования природных ресурсов. Мы не должны допустить, чтобы Каспийское море постигла та же участь», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #животные #саммит #популяция

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