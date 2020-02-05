Общество
Численность тюремного населения снизилась в два раза в Казахстане
Жанат Тукпиев
За десять лет численность тюремного населения в Казахстане снизилась более чем в два раза. Об этом на круглом столе в учреждении ЕЦ-166/10 с участием Палаты предпринимателей Нур-Султана сообщил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК Ескали Саламатов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За десять лет численность тюремного населения в Казахстане снизилась более чем в два раза. В 2010 году в стране было 63,5 тысячи осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Сегодня вместе со следственными арестованными – 29 тысяч человек. Не каждая страна добилась таких успехов", – сообщил Саламатов.

Он отметил, что за эти годы законодательство стало существенно гуманизированно.

"Был принят Кодекс, созданы службы пробации, сокращено несколько учреждений, финансирование улучшилось. По индексу тюремного населения, то есть по количеству заключенных, Казахстан сегодня на 100 месте в мире. В 2010 году республика по данному показателю была на 13 месте в мире", – резюмировал заместитель председателя КУИС МВД РК.

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