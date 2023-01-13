Число бедных в Казахстане выросло – глава Минтруда

Фото: Kazpravda.kz

«Число малообеспеченных людей в стране увеличилось. Если в прошлом году число бедных составляло 4,9%, то в этом году этот показатель достиг 5,1%», – сказала на брифинге в СЦК Тамара Дуйсенова.

Она пояснила, что высокая инфляция отнимает у граждан большую часть доходов.

«Многие средства граждане тратят на приобретение продуктов. Например, если говорить о 150 тысячах тенге, то сейчас 60-70% этих денег идет на продукты питания. Таким образом, средства, оставшиеся для дальнейшего развития семьи, уменьшились. Конечно, эта ситуация влияет на бюджет каждой семьи», – прокомментировала глава Минтруда.