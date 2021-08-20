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Число госпитализаций пациентов с COVID-19 моложе 50 лет бьет рекорды в США
Согласно последним правительственным данным, количество госпитализаций людей с Covid-19 в возрасте до 50 лет сейчас находится в США на самом высоком уровне с начала пандемии коронавируса, передает Kazpravda.kz.  

Как пишет The Guardian, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), наибольший рост числа госпитализаций наблюдался среди групп населения в возрасте от 30 до 40 лет и тех, кому еще нет 18. Предыдущий пик количества пациентов с коронавирусом в возрасте до 50 лет, нуждающихся в госпитализации, приходился на январь этого года.

Подавляющее большинство госпитализированных американцев не вакцинированы. Количество людей, получающих вакцину, снижается с возрастом, и самые молодые американцы, допускаемые к прививке, также, как правило, наименее вакцинированы. Дети до 12 лет еще не допускаются к прививке.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что число госпитализаций может достичь нового уровня для всех возрастов в течение месяца, если не остановить последний всплеск болезни, вызванный штаммом Delta.

Чуть более половины американцев полностью вакцинированы, и, по крайней мере, 70% на данный момент получили первый компонент. В среду руководители администрации Байдена снова призвали людей вакцинироваться.

"Сейчас это пандемия непривитых", – сказал координатор ответных мер на пандемию Белого дома Джефф Зиентс.

Многие переполненные больницы отправляют тяжелобольных Covid-19 на самолетах, вертолетах и машинах скорой помощи за сотни миль в отдаленные штаты для лечения.

Всплеск распространения штамма Delta в сочетании с низким уровнем вакцинации поставил больницы на грань во многих штатах и вылился в отчаянную борьбу за поиск койко-мест для пациентов.

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