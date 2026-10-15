Число госпитализированных учеников в Алматы увеличилось

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Количество учащихся Республиканской физико-математической школы (РФМШ) в Алматы, доставленных в больницу с симптомами острой кишечной инфекции, увеличилось до 51 человека, сообщает Kazpravda.kz

Изначально сообщалось о госпитализации 48 детей, однако позже поступили еще трое учащихся. Все заболевшие приехали на обучение из разных регионов Казахстана и проживали в пришкольном интернате. В данное время под наблюдением врачей остаются еще 6 детей.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, которая лично навестила госпитализированных детей в городской инфекционной больнице.

«Навестила детей, поступивших в больницу с отравлением в городе Алматы. Всего 43 мальчика и 5 девочек. Только что привезли еще троих детей. Проживают в интернате РФМШ, приехали из разных областей. Состояние стабильно», - написала она в Instagram.

В Управлении общественного здравоохранения города Алматы подтвердили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное, случаев ухудшения или необходимости в реанимационных мероприятиях нет.