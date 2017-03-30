Число мигрантов из Казахстана в Россию растет

"Социальная политика и занятость в странах ЕАЭС. Актуальные тенденции и практики" – под таким названием сегодня, 30 марта, в Астане прошел международный "круглый стол" с участием российских и казахстанских экспертов, передает Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день Казахстан является ориентиром для государств Евразийского союза по тому, каким образом государство может выступать с инициативами по модернизации социальной сферы и по улучшению человеческого капитала", – отметил заместитель декана факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ Александр Барсуков.
Он подчеркнул, что главным плюсом двух соседствующих стран является то, что и Казахстан и Россия уделяют значительное внимание развитию социальной сферы.
"В России и в Казахстане есть определенное видение, определенное понимание того, что все-таки социально-политические аспекты неизбежно влияют на стабильность политическую, социальную и экономическую. В период политических изменений совершенно недопустимо игнорировать и не уделять внимание социальной сфере", – рассказал Барсуков.
В свою очередь директор научно-исследовательского центра гуманитарных исследований "Евразия" Зиябек Кабульдинов сообщил, что в последние годы увеличивается число мигрантов в Россию в лице русскоязычных граждан Казахстана и привел некоторую статистику.
"На сайте Министерства внутренних дел РФ была озвучена цифра, что в 2016 году на территории России зафиксировали принятие российского гражданства 37 837 бывших граждан Казахстана. По сравнению с предыдущими годами идет медленный, но постепенный рост. К примеру, в 2015 году эта цифра была в районе 32 тысяч. Надо признать, что значительная часть мигрирующих – это, прежде всего это этнические русские или русскоязычное население", – сообщил Кабульдинов.
Он также добавил, что существует множество преимуществ, которые привлекают мигрантов из Казахстана в Россию. "В России до сих пор сохранился ранний выход на пенсию. Наличие в РФ материнского капитала тоже делает весьма привлекательной страну для миграции. К сожалению, в Казахстане такой программы нет", – посетовал Кабульдинов.
Он также отметил, что основная составляющая мигрантов из Казахстана в Россию представлена молодежью. "Посол Российской федерации в РК Михаил Бочарников озвучил, что 69 тысяч граждан Казахстана обучаются в вузах соседней страны России. Это очень огромная цифра", – подчеркнул Кабульдинов.
Кроме того, он отметил, что вопрос гражданства сейчас в РФ решается очень быстро, его можно получить практически за 3 месяца. "Что также способствует тому, чтобы усилить поток мигрантов из Казахстана в Россию", – заметил эксперт.