Число погибших от наводнения в Непале и Китая достигло 750 человек

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Число жертв наводнения в Непале и Китае возросло до 750 человек, еще более 3 тыс. человек числятся пропавшими без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru

Фото: Ambir Tolang/NurPhoto via Getty Images

По данным CNN, в Китае в списках пропавших без вести - 546 имен; в Непале - 2 тыс. 498, в том числе 589 иностранцев. Как информируют власти КНР, после наводнения не удается пока найти 261 иностранных граждан из 23 стран: трое из России, 104 из Непала, 49 из Индии, 33 из Латвии, 18 из США и 15 из Британии.

В Непале в зоне бедствия среди пропавших без вести числятся также 930 рабочих, задействованных на различных гидротехнических проектах. В районе реки Трисули рабочие оказались заблокированы в подземных туннелях; спасатели используют тяжелую технику для расчистки завалов, бурят скважины, чтобы в катакомбы могли поступать кислород и свет, а людям можно было передавать еду. При этом уровень воды в Трисули в воскресенье утром поднялся вновь, смывая ее берега. Накануне на помощь прибыли спасательные команды из Китая и Индии.

Сход сели накануне также привел к эвакуации персонала возле китайского погранпункта "Гиронг" на границе КНР и Непала. Ранее наводнения уничтожила мост и постройки этого КПП.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. Особенно пострадал район Расува.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

#жертвы #сель #Непал

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