В мире
Число погибших при крушении парома в Танзании превысило 200
Число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании возросло до 207, сообщает Life.ru
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В СМИ отмечалось, что паром способен перевозить около 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент затопления на нем находились более 400 человек, что в несколько раз превысило возможности судна.
Паром также перевозил мешки с кукурузой, бананы и цемент.
Президент Танзании Джон Магуфули объявил в стране четырехдневный траур в связи с произошедшим.