Число погибших при землетрясении в Иране достигло 530 человек

По меньшей мере 530 человек погибли, около 7,5 тыс. пострадали в результате землетрясения на западе Ирана, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось о 445 погибших.
В воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака – в 200 километрах к северо-востоку от Багдада и в сотне километрах к западу от иранского города Керманшах – один за другим были зафиксированы два удара стихии магнитудой 7,2 и 7,3. Очаги залегали на глубине 19 и 25 км, колебания ощущались также в Кувейте, ОАЭ и Израиле, отмечает агентство.
Землетрясение затронуло в Иране семь провинций. Полностью разрушены 12 тыс. домов, еще столько же получили значительные повреждения.
Ранее сообщалось о 445 погибших.
В воскресенье вечером на границе Ирана и Ирака – в 200 километрах к северо-востоку от Багдада и в сотне километрах к западу от иранского города Керманшах – один за другим были зафиксированы два удара стихии магнитудой 7,2 и 7,3. Очаги залегали на глубине 19 и 25 км, колебания ощущались также в Кувейте, ОАЭ и Израиле, отмечает агентство.
Землетрясение затронуло в Иране семь провинций. Полностью разрушены 12 тыс. домов, еще столько же получили значительные повреждения.