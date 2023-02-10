Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тыс.

Всего пострадали 72 879 человек.

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При землетрясениях в Турции погибли 17 674 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Как пишет газета Türkiye со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD), за последние 72 часа из-под завалов вытащили 172 человека.

Всего пострадали 72 879 человек.

По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, при землетрясениях погибли 120 полицейских и как минимум 32 сотрудника жандармерии.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.

8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.