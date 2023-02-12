Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 617, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: vesti.az

Об этом в воскресенье сообщил в эфире местных телеканалов вице-президент Турции Фуат Октай.

"Произошло стихийное бедствие. К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 24 617", - сказал он.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.