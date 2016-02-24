Фото с сайта tjournal.ru
Число пользователей Telegram превысило 100 миллионов, передают Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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Заявление опубликовано на официальном сайте компании.
"Речь идет о людях, которые пользуются сервисом по меньшей мере раз в месяц. В записи на странице приведена также ежедневная статистика. По данным администрации Telegram, каждые сутки в сервисе регистрируются 350 тысяч человек и пересылаются 15 миллиардов сообщений", – говорится в сообщении.
Сервис Telegram был запущен в августе 2013 года и позиционируется как защищенный от взлома.