Число пострадавших от взрыва в Китае достигло 700 человек

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Фото с сайта tass.ru
Число жертв взрыва на складе в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая достигло 50 человек, еще 701 госпитализирован с различными травмами, из них 71 человек находится в критическом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Как уточняется, среди погибших – 12 пожарных, еще около 36 пожарных, работавших на месте ЧП, числятся пропавшими без вести. Связь с ними была прервана после мощного повторного взрыва.

Взрыв произошел в городском районе Бинхай, на логистическом складе компании "Жуйхай". По свидетельству очевидцев, взрывной волной выбило стекла в жилых домах в радиусе 2 км и повредило свыше 1 тыс. автомобилей. Сразу после взрыва, мощность которого оценивается в 3 тонны в тротиловом эквиваленте, в районе инцидента начался сильный пожар. После него на складе произошло еще несколько взрывов в тот момент, когда пожарные вели борьбу с огнем. Мощность самого сильного из них эквивалентна детонации 21 тонны тротила. О причинах инцидента информации нет.

"Число поступающих в больницы пострадавших постоянно увеличивается, развернуты мобильные пункты сдачи крови. Спасатели не исключают, что под завалами рухнувших перекрытий поврежденного взрывом здания предприятия еще могут находиться люди. В связи с опасностью отравления химическими веществами на место тушения пожара из Пекина прибыли эксперты по химической защите. В 500 метрах от места происшествия зафиксировано высокое содержание оксида серы, монооксида углерода и оксида азота", – говорится в сообщении.

В связи со случившейся трагедией Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

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