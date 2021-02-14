Число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 124

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, достигло 124. Такие данные в воскресенье приводит японское общественное телевидение, передает Tass.ru
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Ранее сообщалось о 103 пострадавших.
Большинство получивших травмы - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах от падений, уточнило информагентство.
Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20.
Напомним, в Японии 13 февраля произошло землетрясение в 23:08 по местному времени (20:08 по времени Нур-Султана) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима.
Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3. В стране объявили угрозу цунами, но затем это предупреждение было отменено.
Сильные подземные толчки ощущались в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион.
При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением. Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като призвал местное население к спокойствию и подчеркнул, что власти страны делают все необходимое для минимизации последствий стихийного бедствия.
Японские власти информировали, что национальные Силы самообороны будут направлены на помощь в ликвидации последствий подземных толчков, если это потребуется.
Энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что специалисты не зафиксировали после землетрясения нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1". При этом в стране приостановили работу несколько ТЭС.
Кацунобу Като заявил, что атомные объекты, расположенные на территории Японии, не пострадали в результате землетрясения. Однако позднее стало известно, что небольшой объем воды расплескался из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на пятом и шестом реакторах АЭС "Фукусима-1" и первом реакторе АЭС "Фукусима-2".
Движение скоростных поездов "синкансэн" приостановлено на нескольких направлениях. Одна из веток скоростных поездов, соединяющих северо-восточную и северную части Японии, была повреждена.
В национальном метеорологическом управлении Японии заявили, что землетрясение, вероятно, было афтершоком так называемого Великого восточно-японского землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.
Сильный афтершок зафиксирован 14 февраля в районе префектуры Фукусима. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда афтершока составила 5,2, а очаг залегал на глубине 50 км.