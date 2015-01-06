Число пострадавших при столкновении поездов в Бразилии достигло 140 человек

В мире
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Наталия Буланова
В результате столкновения двух поездов в пригороде Рио-де-Жанейро пострадали более 140 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на russian.rt.com.

Как сообщают бразильские СМИ, оба поезда были переполнены пассажирами.

По словам министра транспорта штата Рио-де-Жанейро Карлуса Роберту Осориу, по невыясненным пока причинам поезд, двигавшийся от центрального вокзала, врезался в хвост состава, стоявшего на платформе. В этот момент осуществлялась высадка и посадка пассажиров. По сообщениям свидетелей, большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что перед столкновением поезда следовали с небольшой скоростью из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, инцидент произошел вечером в понедельник на станции "Президент Жуселину" в муниципалитете Мескита штата Рио-де-Жанейро.

В результате происшествия движение по железнодорожной ветке прервано. По словам губернатора штата Луиса Фернандо Песао, на месте происшествия задействовано максимально возможное количество подразделений спасателей.

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