Число пострадавших при столкновении поездов в Бразилии увеличилось до 140 человек

В результате столкновения двух поездов в пригороде Рио-де-Жанейро пострадали более 140 человек, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на russian.rt.com.
Как сообщают бразильские СМИ, оба поезда были переполнены пассажирами.
По словам министра транспорта штата Рио-де-Жанейро Карлуса Роберту Осориу, по невыясненным пока причинам поезд, двигавшийся от центрального вокзала, врезался в хвост состава, стоявшего на платформе. В этот момент осуществлялась высадка и посадка пассажиров. По информации свидетелей, большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что перед столкновением поезда следовали с небольшой скоростью из-за неблагоприятных погодных условий.
Напомним, инцидент произошел
вечером в понедельник на станции "Президент Жуселину" в муниципалитете Мескита штата Рио-де-Жанейро.
В результате происшествия движение по железнодорожной ветке прервано. По словам губернатора штата Луиса Фернандо Песао, на месте происшествия задействовано максимально возможное количество подразделений спасателей..