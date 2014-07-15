Происшествия
Число пожаров в Казахстане увеличилось на 18%
Шынар Оспанова

Количество пожаров в Казахстане в 2014 году увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления государственного пожарного контроля и дознания Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Мейрамбек Кайсанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За истекший период 2014 года в республике произошло 7 256 пожаров, материальный ущерб от которых составил 1 миллиард 549 миллионов 691 тысяча тенге. Количество пожаров по сравнению с 2013 годом увеличилось на 18%, при этом материальный ущерб снизился на 18%, гибель людей уменьшилась на 23%, количество травмированных при пожаре возросло на 19%", - сообщил Кайсанов.

Кроме того, по его словам, с наступлением пожароопасного периода на территории лесного фонда произошло 250 пожаров. За аналогичный период 2013 года эта цифра составила 108 случаев, то есть за год количество возгораний выросло в 2,2 раза.

Вместе с тем Кайсанов отметил, что с апреля этого года в республиканский кризисный центр МЧС поступают снимки со спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по термическим точкам с охватом всей территории нашей страны.

"Эти сведения нами обрабатываются и далее направляются в территориальные подразделения той области, где произошло возгорание. Благодаря космическому мониторингу с апреля этого года порядка 70% степных пожаров удалось вовремя обнаружить и локализовать", - уточнил он.

Для тушения пожаров в органах МЧС РК насчитывается 2 717 единиц автомобильной техники, 11 вертолетов с водосливными устройствами, 47 пожарных поездов и свыше 17 тыс. человек. Службы противопожарной безопасности обеспечены запасом оборудования и инвентаря для борьбы с огнем, в числе которых 2 тыс. ранцевых огнетушителя, более 200 мотопомп и свыше 19 тыс. единиц шанцевого инструмента.

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