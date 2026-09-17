Число пропавших после селя в Непале превысило 6 тыс. человек

Список пропавших без вести после разрушительного наводнения в Непале в конце августа увеличился еще на тысячу человек. Об этом сообщила в четверг агентству EFE пресс-секретарь Национального управления по чрезвычайным ситуациям Шанти Махат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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По ее словам, список был обновлен после того, как власти получили более подробную информацию из отдаленных деревень, расположенных в пострадавших районах. Она отметила, что в этом списке числятся 6 150 человек.

Махат добавила, что "у управления до сих пор нет полных данных о пропавших без вести, и список, возможно, будет расти и далее". В то же время, ДНК-тестирование может помочь определить личности погибших людей, ввиду чего список может и уменьшиться.

В результате наводнения, которое произошло в Непале 26 августа, погибли 1,4 тыс. человек, останки 520 человек сохранились частично.

Наводнение произошло после обрушения высокогорного ледника в Непале. Обвал льда, камней и грязи затронул и приграничную зону Китая, где, по данным китайских властей, погибли 43 человека, 519 числятся пропавшими без вести, из которых 261 – иностранцы из 23 стран.