С начала сентября в Казахстане зарегистрировано около 1 млн 500 тыс. случаев ОРВИ. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого эпидемиологического сезона, передает Kazpravda.kz
Только за последнюю неделю выявлено более 133 тыс. случаев. Это в 2,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на площадке СЦК сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова.
По ее словам, лабораторные исследования подтверждают циркуляцию различных респираторных вирусов.
«Среди выявленных возбудителей зарегистрировано 345 случаев риновируса, 195 – бокавируса и 189 – аденовируса. Это означает, что похожие симптомы могут быть вызваны разными вирусами. Поэтому нельзя самостоятельно определять вид заболевания и назначать лечение. При необходимости важно своевременно обратиться за медицинской помощью», – сказала спикер на пресс-конференции.