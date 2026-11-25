С начала сентября в Казахстане зарегистрировано около 1 млн 500 тыс. случаев ОРВИ. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого эпидемиологического сезона, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Только за последнюю неделю выявлено более 133 тыс. случаев. Это в 2,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на площадке СЦК сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова.

По ее словам, лабораторные исследования подтверждают циркуляцию различных респираторных вирусов.