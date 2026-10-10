Число участников Президентской инициативы «Таза Қазақстан» превысило 7 млн человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается реализация Президентской инициативы «Таза Қазақстан», которая стала ключевым элементом новой экологической культуры граждан и принципа бережного отношения к природе в новой Конституции. Масштабный проект охватил комплексные меры по благоустройству территорий, развитию инфраструктуры обращения с отходами и экологическому просвещению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

С каждым годом вовлеченность граждан в мероприятия, проводимых в рамках «Таза Қазақстан», демонстрирует стабильный рост. Если в 2025 году за весь год в них приняли участие 6 млн человек, то с января этого года и по настоящее время – уже свыше 7 млн граждан. С момента запуска «Таза Қазақстан» в населенных пунктах по всей стране высажено свыше 7 млн деревьев, а на землях государственного лесного фонда – более 1 млрд саженцев и сеянцев.

«Вопросы экологического сознания, экологического образования и другие направления были внесены и включены в новую Конституцию. “Таза Қазақстан” – эта инициатива не ограничится только субботниками. Это вопрос непосредственно развития экологического сознания населения нашей страны», — отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев.

Особое внимание уделяется экологическому образованию подрастающего поколения и цифровизации обратной связи. В 265 дошкольных организациях внедрена специальная программа «Жасыл балабақша», а в школах проведено более 560 тыс. тематических классных часов. Для оперативного реагирования на запросы граждан работает Telegram-бот TazaQazBot, через который поступило и было обработано более 57 тыс. обращений по вопросам санитарного состояния и благоустройства дворов и общественных пространств.

В рамках санитарной очистки территорий уже ликвидировано свыше 9 тыс. несанкционированных свалок и собрано порядка 3,8 млн тонн мусора. Сегодня государство переходит к системному решению проблемы отходов – от их сбора к глубокой переработке и утилизации.

Так, с привлечением зарубежных инвесторов в Астане, Алматы и Жамбылской области строятся современные мусороперерабатывающие комплексы общей стоимостью свыше 300 млрд теңге и мощностью до 4,4 тыс. тонн отходов в сутки. Новые объекты позволят перейти от захоронения мусора к технологии Waste-to-Energy (генерация электроэнергии из неперерабатываемых фракций), разгрузив полигоны регионов.

Аналогичные проекты по строительству заводов по утилизации ТБО также планируются в Караганде, Атырау, Актобе, Павлодаре и других крупных городах страны.

За счет средств утилизационного сбора финансируются проекты в сфере управления отходами. На сегодня уже достигнуты определенные результаты: из 68 одобренных проектов на сумму 371,9 млрд теңге профинансировано 34 проекта на 122,6 млрд теңге. При этом 15 из них на 9,9 млрд теңге уже введены в эксплуатацию. Кроме того, в рамках программы EcoQoldau на сбор более 162 тыс. видов отходов, включая бумагу, стекло, шины и пластик, было направлено 5,3 млрд теңге.

В целом за 6 лет в рамках задач, поставленных Президентом в Послании по озеленению населенных пунктов и восстановление лесных, высажено 18,1 млн деревьев. В рамках лесовосстановительных работ за этот же период высажено порядка 1,7 млрд деревьев на площади свыше 1 млн га. Площадь покрытых лесом земель Казахстана достигла 14 млн га.