Коронавирус
Число заболевших COVID-19 казахстанцев увеличилось до 2 047
Айдана Демесинова
В Казахстане число заразившихся КВИ достигло 2 047 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 12:50 часов 22 апреля сообщили в Telegram-канале Сoronavirus2020.kz, передает Kazpravda.kz.

"Зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 2, Алматы – 13, Алматинской области – 7", - говорится в информации.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2 047 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане - 403 случая, Алматы - 693, Карагандинской области - 101, Акмолинской области - 83, Атырауской области - 82, Жамбылской области - 76, Шымкенте - 103, Восточно-Казахстанской области - 11, Алматинской области - 62, Актюбинской области - 27, Северо-Казахстанской области - 30, Павлодарской области - 37, Мангистауской области - 16, Кызылординской области - 151, Западно-Казахстанской области - 72, Туркестанской области - 66, Костанайской области - 34.

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