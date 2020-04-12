Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 897: зарегистрированы 17 новых случаев

На сегодняшний день в стране подтверждены 897 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 238 случаев, г. Алматы - 145 случаев, Карагандинской области - 65 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, г. Шымкент - 38 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 11 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 9 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 116 случаев, Западно-Казахстанской области - 8 случаев, Туркестанской области - 36 случаев, Костанайской области - 3 случая.



Зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Карагандинской области - 2 случая, Акмолинской области - 10 случаев, городе Нур-Султан - 5 случаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.