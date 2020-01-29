Число заболевших от коронавируса почти достигло 6 тысяч в Китае
Екатерина Елисеева
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на Ria.ru.
"По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжелом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц", – говорится в опубликованном сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Отмечается, что днем ранее официально сообщалось о 4515 заболевших и 106 умерших.
"За сутки власти получили информацию о 1459 подтвержденных новых случаях заболевания, а также зафиксировали 26 летальных случаев. 25 из них в провинции Хубэй, один – в провинции Хэнань. За сутки из больниц были выписаны 43 человека", – сообщает источник.
Отдельно в Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – восемь.
Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59 990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Несколько десятков человек погибли. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.
Ранее сообщалось, что в городе Ухань зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодня в городе остаются 98 студентов из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и другие страны.
По данным МИД РК, всего 1300 граждан Казахстана находятся в Китае.