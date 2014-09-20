Число жертв наводнений в Пакистане возросло до 346 человек

Общее число жертв стихии в северных и северо–восточных районах страны возросло до 346 человек. Об этом сообщила электронная версия газеты
Down, передает ИТАР-ТАСС
.
По данным Национального ведомства по борьбе с ликвидацией последствий
стихийных бедствий, наводнение также затронуло южную провинцию Синд,
где спасателям удалось эвакуировать более 50 тыс. человек.
В спасательных операциях участвуют военнослужащие, которые на
вертолетах и лодках вывозят пострадавших.
Наводнение затронуло более 1,7
млн жителей Пакистана, в медицинские учреждения в пострадавших районах
поступили более 300 тыс. человек.
Как правило, сезон дождей продолжается в Пакистане с середины июля до конца августа.
В 2010 году в стране в результате наводнения погибли около 1,8 тыс. человек, и пострадали 20 млн жителей.