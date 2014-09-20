Число жертв наводнений в Пакистане возросло до 346 человек

В мире
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Общее число жертв стихии в северных и северо–восточных районах страны возросло до 346 человек. Об этом сообщила электронная версия газеты Down, передает ИТАР-ТАСС

По данным Национального ведомства по борьбе с ликвидацией последствий стихийных бедствий, наводнение также затронуло южную провинцию Синд, где спасателям удалось эвакуировать более 50 тыс. человек. В спасательных операциях участвуют военнослужащие, которые на вертолетах и лодках вывозят пострадавших.

Наводнение затронуло более 1,7 млн жителей Пакистана, в медицинские учреждения в пострадавших районах поступили более 300 тыс. человек. Как правило, сезон дождей продолжается в Пакистане с середины июля до конца августа. В 2010 году в стране в результате наводнения погибли около 1,8 тыс. человек, и пострадали 20 млн жителей.

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