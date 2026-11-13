Число жертв обрушения дома в Нью-Йорке выросло до восьми

По меньшей мере восемь человек погибли и еще 18 получили ранения в результате обрушения здания в нью-йоркском районе Бруклин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«По данным полиции Нью-Йорка, погибли двое детей в возрасте 9 и 10 лет, а также взрослые в возрасте от 22 до 31 года. Также пострадали 18 человек, в том числе четверо пожарных», — сказано в публикации агентства Associated Press (AP) со ссылкой на мэра города Зохрана Мамдани.

Уточняется, что спасательные работы на месте обрушения завершены. Следствие ведется, однако причины произошедшего пока не установлены.

Телеканал CNN со ссылкой на пожарную службу города 11 ноября сообщил, что в районе Флэтбуш, боро Бруклин, в Нью-Йорке произошло обрушение трехэтажного здания, которое располагалось на улице Флэтбуш-авеню в преимущественно жилом районе. На место прибыли пожарные и спасательные подразделения. Тогда сообщалось только о двух погибших.